شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا عند مستوى 11847 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 5 نقاط ليقفل عند مستوى 11847 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 191 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، ودلة الصحية، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت، والراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخريف، وصادرات، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والكابلات السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7% و 10%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وصدر، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.