شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 8-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، منتصف التعاملات بعد ارتفاع طفيف للغاية نحو الصعود بقيمة جنيه واحد فقط، وذلك مع استمرار استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند مستويات 1816 دولار وهو سعر إغلاق السوق الأسبوع الماضي، وخلال الإجازة الأسبوعية يتوقف التداول على الذهب علي مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع نتيجة الإجازة في البورصات العالمية ومع فتح التداول مجددا علي الذهب اليوم الاثنين شهدت الأسعار في مصر تحرك ضعيف جدآ.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 673 جنيها.

عيار 24 سجل 899 جنيها.

عيار 21 سجل 786 جنيها.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1816 دولارات.

أسعار الذهب أمس الأحد في مصر سجلت استقرارا ملحوظا عند مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21 بالتزامن مع توقف التداول على الذهب خلال الإجازة الأسبوعية، وقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار بالسوق العالمي للمعدن الأصفر والسوق المصري خلال الساعات القادمة.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت الأسبوع المنقضي والذي يبدأ التداول على الذهب فيه من يوم الاثنين، ارتفاعا بحوالي 6 جنيهات على مدار هذا الأسبوع، حيث صعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 779 جنيها للجرام إلي 785 جنيها للجرام كسعر إغلاق السوق، ومع فتح التداول اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 بدأت الأسعار تتجه للصعود، لكن قد تشهد الأسعار عدة تغيرات الساعات القادمة.