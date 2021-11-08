شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش قمة المناخ.. مبادرات عالمية بـ26 مليون دولار للتصدى للتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق العديد من الدول مبادرات جديدة، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ في جلاسكو، ولا سيما في إطار التصدي للتغيرات المناخية، والحد منها في مساعى للوصول إلى صفر كربون بغضون السنوات المقبلة حيث تم إطلاق مبادرات بـ 26 مليون دولار.

وفى المملكة المتحدة بحسب موقع قمة المناخ أعلنت Sainsbury ، نيابة عن المتاجر الخمس الكبرى في المملكة المتحدة، عن التزامها بتخفيض الأثر البيئي لسلة التسوق المتوسطة في المملكة المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030 من خلال شراكة جديدة مع الصندوق العالمي للطبيعة تسمى "تدابير السلة''.

وأشار الموقع إلى أن الهدف هو تحويل نظام الغذاء والزراعة من الدافع وراء تغير المناخ إلى بطل الطبيعة عن طريق الحد من الآثار السلبية وتعزيز الزراعة المتجددة لاستعادة الطبيعة، ووسيركز على سبعة مواضيع رئيسية، تغير المناخ، وإزالة الغابات، والزراعة المستدامة، والأنظمة الغذائية المستدامة، والبحرية، والنفايات والتعبئة والتغليف.

وفي ذات السياق، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمار بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني في مشروع PROBLUE التابع للبنك الدولي كجزء من صندوق Blue Planet ، لدعم تنمية الاقتصاد الأزرق ليكون بمثابة محرك رئيسي للنمو في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان الساحلية الأقل نموًا.

وتزامنا مع ذلك عقد تحالف Ocean Risk and Resilience Action Alliance، مائدة مستديرة شهدت تقديم نحو 20 مليون دولار لدعم التحالف، وهو تعاون متعدد القطاعات مصمم لدفع الاستثمار إلى رأس المال الطبيعي الساحلي من خلال ريادة منتجات التمويل الرائدة التي تحفز التمويل المختلط والاستثمار الخاص .