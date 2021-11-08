شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، الشرقية-إيسترن كومباني، المجموعة المالية هيرميس، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة تصل إلى 260 مليون جنيه بعد مرور ساعتين، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 11480 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 4498 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3151 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 4276 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 وهي 111.5 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 69454 سهم، 553 ألف سهم، 88 ألف سهم، 53.5 ألف سهم، 483.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، بالم هيلز للتعمير 13 ألف سهم، 1501 سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 800 سهم.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، وبذك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.23%، وشراء الثانية 180 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.39%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2021، وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 19.96 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 10.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 88%، وبلغ صافي الربح 38.5 مليون جنيه مقابل 41.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 6%.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، أرباحًا صافية خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 قدرها حوالي 230 مليون جنيه مقابل تحقيق صافي خسارة قدرها 32 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2020/2021 بنسبة تطور قدرها 465%، ويرجع هذا التطور الإيجابي المحقق في نتائج الأعمال إلى استمرار التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في كافة المجالات ومنها تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط، بالإضافة إلى استمرار الأسعار المرتفعة للمنتجات البترولي، وزيادة الطلب على منتجات الشركة.

كما حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، صافي ربح بعد الضرائب عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مبلغ 1.03 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 725 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من عام 2020 نتيجة لارتفاع سعر اليوريا، بحسب القوائم المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وبلغ إجمالي حقوق الملكية قيمة قدرها 7 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 6.8 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى زيادة الاحتياطي القانوني بمبلغ 56 مليون جنيه، وزيادة الأرباح المرحلة بمبلغ 163 مليون جنيه.