شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يبحث تحقيق معدلات نمو الاقتصاد الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, اليوم على هامش أعمال اجتماعات وزراء المالية في دول الخليج، التي تستضيفها البحرين (دولة الرئاسة) في المنامة يومَي 7 - 8 نوفمبر 2021م، مع وزير المالية في سلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، سبل تحقيق معدلات نمو الاقتصاد في الخليج للإسهام في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المبادرات الخليجية المشتركة والهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته، وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل، والنظر في أولويات التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، بما يتماشى مع توجهات وأهداف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله.