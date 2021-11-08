شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 8-11-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 18.06 جنيه للشراء، و18.20 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.00 جنيه للشراء، و18.21 للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.06جنيه للشراء، و18.21 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.06 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، مقابل 17.99 جنيه للشراء، و18.23 للبيع، أما فى البنك المركزي المصرى سجل 18.11 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وفى سياق متصل، واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره أمام الجنيه المصرى بالسوق المصري، خلال تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.11 جنيه للشراء.

18.22جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.06جنيه للشراء.

18.20 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.06 جنيه للشراء.

18.21 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.06 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.09 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.09 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.11 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.