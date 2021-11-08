شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار التعاون للبترول بتعديل مادتين من النظام الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 250 الصادر في 8 نوفمبر سنة 2021 قرار مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول رقم 495 لعام 2021" الجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 30-8-2021، بخصوص تعديل المادتين ( 20 ، 31) من النظام الأساسي (انعقاد مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة) (والجمعية العامة المشتركة) .

قرر مجلـس الإدارة فـى جـلـسته الثامنـة المنعقـدة بتـاريخ 30-8-2021 الموافقة على إضافة ما يلى لنص المادة رقم (20) من النظام الأساسي .

نصت المادة (20) على ما يلى يعقد مجلس الإدارة جلسته مرة على الأقل كـل شـهر فـي المركـز الرئيـسي للشركة كما تجوز دعوته إلى الانعقاد بدعوة من رئيس المجلس أو بناء علـى طلـب كتابي من نصف الأعضاء ويجب في جميع الأحوال بيان أسباب الدعوة إلى الانعقاد والموضـوعات سوف يبحثها في الدعوة الموجهة للاجتماع، ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة إلا عنـد الـضرورة وبحضور جميع أعضائة وفي هذه الحالة لا يكـون الانعقـاد إلا داخـل جمهوريـة مصر العربية .

ويتم إضافة ما يلى لنص المادة ( 20 ) من النظام الأساسي : يجوز انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بتقنية الفيديو كونفرانس .

نصت المادة ( 31) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو المبين بالقانون رقم 97 لـسنة 1983 بإصدار قانون القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية ويكـون انعقادهـا فـي مدينـة القاهرة ويجوز انعقادها في مدينة أخرى في الجمهورية إذا قامت أسباب تدعو لذلك، ويتم إضافة ما يلى لنص المادة ( 31 ) من النظام الأساسي، يجوز انعقاد اجتماعات الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرانس .