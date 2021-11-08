شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء في مصر.. كيلو الكندوز يبدأ من 145جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجل أسعار اللحوم في مصر اليوم الاثنين حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث تضخ الدولة ممثلة في وزارة التموين عبر منافذها المختلفة كميات كبيرة تؤدي إلي استقرار الأسعار خلال الشهور الماضية، رغم تحرك الأسعار العالمية في أكثر من دولة وارتفاع تكاليف الشحن من الخارج بصورة ملحوظة، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من خلق حالة من الاستقرار في سوق اللحوم.

وخلال الفترة الحالية يستقر سعر كيلو الكندوز في مصر عند سعر يتراوح بين 145 إلي 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160جنيها، ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلي آخر ومن منطقة إلي منطقة أخري وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم.

أسعار السجق البلدى في السوق المصري تسجل الآن 120-140 جنيها أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

أما بالنسبة للحوم الضأن فتراوح سعر الكيلو لا يزال يسجل 150-170جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وأخيراً لابد الإشارة إلي أن أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية تكون أقل بكثير من الأسعار عند الجزارين.