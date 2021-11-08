شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرى اليوم للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أن حالة السوق تشهد استقرار وهدوء من حيث حجم الطلب، ولا يوجد زيادة في الأسعار خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، مشيراً إلى تراجع مكورات الحديد مؤخراً في الخارج الأمر الذي يجعل السعر مستقر حتى الآن.

وبالنسبة لأسعار الحديد أرض المصنع تسجل 15 ألف إلي 15500 جنيها أقصي سعر، وللمستهلك من 15500 إلى 16 ألف جنيها حسب كل محافظة وفق تكلفة النقل، بحسب تصريحات الزيني لليوم السابع.

وأضاف أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية لشركة العريش للأسمنت إلى مستويات 1100جنيه لبعض المصانع الأخري أما السعر للمستهلك النهائي يبدأ من 1050 إلي 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.

وأشار إلي أن مصانع الأسمنت تخفض إنتاجها بصورة ملحوظة من أجل زيادة الأرباح وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية مؤخراً، لافتاً إلى استقرار الطلب بالسوق الداخلي أيضا على الأسمنت.