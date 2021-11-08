شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات.. هبوط أسعار الطماطم إلى 3 جنيهات يسبب زيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الخضروات والفواكة تراجع أسعار الطماطم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين نتيجة زيادة معروضها في الجملة، حيث هبط سعر الكيلو 3 جنيهات في سوق الجملة بالعبور مقابل 4 جنيهات.

وتسجل أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.75 - 6 جنيهات للكيلو مقابل 4- 6.5جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم هبوط إلي مستويات 1.40 - 3 جنيهات للكيلو مقابل 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3- 6 جنيهات للكيلو .

أسعار الخيار الصوب بين 3 إلي 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدي يتراوح بين 2.5- 4.5 جنيه للكيلو، والبصل من 2.5-3.5 جنيها للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 3 إلي 6 جنيهات مقابل 5-8 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الفلفل الألوان لتسجل 9-15 جنيها للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 4-6 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5.5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو والملوخية من 1.5 إلي 3.5 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم يسجل البرتقال البلدي من 2 إلي 3.5 جنيه للكيلو، البرتقال السكري من 2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو، العنب الاحمر من 6 إلي 9 جنيهات، تفاح مستورد من 19 إلي 25 جنيها، تفاح سوري أو لبناني من 12 إلي18 جنيها للكيلو في الكرتونة.

سعر البلح السماني من 4 إلي 6 جنيهات للكيلو، والزغلول من 5 إلي 8 جنيهات للكيو، البلح السيوي يبدأ من 20 جنيها، الجوافة من 4 إلي 7 جنيهات والرمان من 4 إلي 8 جنيهات، الكنتلوب من 5 إلي 8 جنيهات والكاكا من 9 إلي 13 جنيها، المانجا من 13 إلي 25 جنيها للكيلو، الخوخ المستورد من 15 إلي 20 جنيها، الكمثرى 25 جنيها.

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير تعتبر الأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة، وتصل للمستهلك في الأسواق المختلفة بعد اضافة تكاليف النقل لكل منطقة وكذلك هامش الربح لكل تاجر، لذلك قد نجد فروق في التسعير بين الأسواق داخل المحافظة الواحدة.