شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى السوق اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأنواع المختلفة من الأسماك في الأسواق تذبذب واضح، لحدوث تراجع في أسعار بعض الأنواع مثل البلطي وارتفاع في أنواع أخري مثل الجمبري، وفي سياق السطور التالية نستعرض تفاصيل أسعار الأسماك في سوق الجملة.

أسعار البلطي 22 إلي 27 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17 إلي 37 جنيها للكيلو، السمك الفيلية من 30 إلي 110 جنيها حسب الطلب، قشر بياض من 80 إلي 100 جنيها، قراميط من 10 إلي 20 جنيها ثعابين من 50 إلي 210 جنيها، البوري من 40 إلى 50 جنيها.

أسعار المكرونة السويسي من 30 إلى 60 جنيها، برانيس اسكندراني من 25 إلي 40 جنيها للكيلو، مكرونة مجمد من 20 إلي 30 جنيها، سبيط من 110 إلي 170 جنيها للكيلو، قرش من 30 إلي 40 جنيها للكيلو، الكابوريا من 30 إلى 120 جنيها للكيلو، بربون من 30 إلي 50 جنيها للكيلو.

وشهد سعر الجمبري الجامبو ارتفاع ملحوظ ليتراوح بين 400 إلي 470 جنيها، جمبرى 1 من 300 إلي 370 جنيها للكيلو، جمبري مقاس 2 من 200 إلي 270 جنيها للكيلو، جمبري مجمد من 85 إلي 165 جنيها.

أسعار الأسماك المنشورة في سياق هذا التقرير تعبر عن أسعار الجملة وليس البيع النهائي للمستهلك، حيث يضاف عليها تكلفة الشحن والنقل وأيضاً مكاسب التجار والمحلات.