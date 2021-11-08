شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2039 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4532 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3151 نقطة.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، وبذك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.23%، وشراء الثانية 180 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.39%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51% من أسهم رأس المال.