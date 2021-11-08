شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 وعيار 21 بـ786 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، تحرك طفيف للغاية نحو الصعود بقيمة جنيه واحد فقط، وذلك مع استمرار استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند مستويات 1816 دولارا وهو سعر إغلاق السوق الأسبوع الماضي، وخلال الإجازة الأسبوعية يتوقف التداول على الذهب علي مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع نتيجة الإجازة في البورصات العالمية ومع فتح التداول مجددا علي الذهب اليوم شهدت الأسعار في مصر تحرك ضعيف جدآ.





أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 سجل 673 جنيها.

عيار 24 سجل 899 جنيها.

عيار 21 سجل 786 جنيها.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1816 دولارات.

أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي تأثرت بعدد من الأحداث نستعرضعا في سياق السطور التالية، الإثنين 1 نوفمبر إعلان القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة الصادر من معهد التزويد الصناعي.

حركة سوق الذهب خلال أسبوع

الثلاثاء 2 نوفمبر تم إعلان قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو وتقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك الاحتياطي النيوزيلندي والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا

الأربعاء 3 نوفمبر تم إعلان مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصيني Caixin والتغير في التوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة الصادر من معهد التزويد الصناعي ومخزونات النفط الخام الأمريكي، وقرار وبيان الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهنا تعرض الذهب للتأثير الأكبر وسجل صعود كبير

وخلال يوم الخميس 4 نوفمبر تم إعلان القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو واجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك وحلفاءها وقرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية من بنك انجلترا وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

وأخيرا مع نهاية التداولات على الذهب يوم الجمعة 5 نوفمبر تم إعلان بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي والتغير في التوظيف الكندي والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الحكومي في الولايات المتحدة ومتوسط الأجور في الساعة ومعدل البطالة في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات من جامعة آيفي في كندا.

أسعار الذهب أمس الأحد في مصر سجلت استقرار ملحوظ عند مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21 بالتزامن مع توقف التداول على الذهب خلال الإجازة الأسبوعية، وقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار بالسوق العالمي للمعدن الأصفر والسوق المصري خلال الساعات القادمة.