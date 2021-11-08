شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 وعيار 21 بـ786 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم ..
عيار 18 سجل 673 جنيها.
عيار 24 سجل 899 جنيها.
عيار 21 سجل 786 جنيها.
الجنيه الذهب 6288 جنيها.
أونصة الذهب 1816 دولارات.
حركة سوق الذهب خلال أسبوع
الثلاثاء 2 نوفمبر تم إعلان قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو وتقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك الاحتياطي النيوزيلندي والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا
الأربعاء 3 نوفمبر تم إعلان مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصيني Caixin والتغير في التوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة الصادر من معهد التزويد الصناعي ومخزونات النفط الخام الأمريكي، وقرار وبيان الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهنا تعرض الذهب للتأثير الأكبر وسجل صعود كبير
وخلال يوم الخميس 4 نوفمبر تم إعلان القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو واجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك وحلفاءها وقرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية من بنك انجلترا وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة
وأخيرا مع نهاية التداولات على الذهب يوم الجمعة 5 نوفمبر تم إعلان بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي والتغير في التوظيف الكندي والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الحكومي في الولايات المتحدة ومتوسط الأجور في الساعة ومعدل البطالة في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات من جامعة آيفي في كندا.