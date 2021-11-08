شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض بمصر اليوم الاثنين.. الكيلو بـ31جنيها وضخ كميات كبيرة بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 حالة من الاستقرار الملحوظ لليوم الثالث على التوالي مع وجود بعض الفروق الطفيفة في الأسعار من منطقة إلي أخري، في ظل استمرار ضخ كميات كبيرة تؤدي إلي ثبات واستقرار الأسواق.

سعر الدواجن اليوم الاثنين بحسب شعبة الثروة الداجنة في اتحاد الغرف التجارية في مصر، سعر كيلو الفراخ الأبيض تسليم ارض المزرعة 26 إلي 27 جنيه وقد يكون هناك بعض الاختلافات من محافظة إلي أخري بسبب فروق تكاليف النقل.

ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلي المستهلك بسعر يبدأ من 31 جنيها للكيلو ويصل إلي 34 جنيها في بعض المناطق، وهنا الفروق في الأسعار تكون من منطقة إلي منطقة داخل المحافظات المختلفة وفق تكلفة النقل ونسب المكسب التي يضعها كل تاجر على سعر الكيلو.

وفيما يتعلق بسعر كيلو الفراخ الساسو فيسجل 36 جنيها الآن في الأسواق، ويتميز الدجاج الساسو عن الدجاج المحلي بأنه سريع النمو بصورة واضحة عند المقارنة في مراحل التربية سعر الكتكوت الابيض يتراوح من 5.90 إلي 9.2 جنيها وقت صياغة هذا التقرير ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5.5 جنيها إلي 5.75 جنيها، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 21 جنيها الآن.

أسعار البيض في السوق الآن يشهد سعر البيض بعض التذبذب في الأسواق بعد حدوث ارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، لكن مع ضخ وزارة الزراعة والتموين كميات كبيرة في المنافذ المختلفة بدأت الأسعار تشهد بعض التراجع لتسجل كرتونة البيض الابيض 40 جنيها والبلدي 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها.

ونؤكد أخيرا أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير يمكن أن تختلف بحسب السوق الذي تشتري منه وبحسب المنطقة والمحافظة وبحسب التاجر لاختلاف نسب الربح التي يضيفها كل تاجر نتيجة التكلفة.