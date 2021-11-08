شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 1.44 مليار جنيه لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء استثمارات بقيمة 1,44 مليار جنيه، خلال 21/2022 .

وعن توزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة القاهرة تأتى فى المركز الأول بنسبة 11,6%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 9,6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7,8% و7,7% على التوالى، ويجرى تخصيص استثمارات بقيمة 3,37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بخطة عام 21/2022 ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة، وتأتى محافظة أسيوط فى المركز الأول بنسبة 8,3%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 7,8% ثم محافظة الأقصر بنسبة 7,5%.

وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 حوالى 22.9 مليار جنيه، وتأتى محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 6.8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%.

وأوضح التقرير أنه فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهى إحدى الركائز التى تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية فى تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.