شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الآجلة للنفط مسجلاً 82 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 82 دولار للبرميل، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون احتمالات ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للنفط الخام بعد قرار تجمع أوبك بلس عدم زيادة الإنتاج بأكثر من المقدار المقرر سلفا وهو 400 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2ر1% في صباح اليوم بعد ارتفاعه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي بنسبة 1ر3%.