شكرا لقرائتكم خبر عن تعداد السكان سيصل لـ 192 مليون.. ماذا لو استمر معدل الإنجاب بمصر عند 4.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط المشكلة السكانية بمجموعة من التساؤلات التي تكشف أبعاد هذه الأزمة وتأثيرها المتشعب على خطط التنمية التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي لخدمة المواطن، ومن أبرز هذه التساؤلات هو معدل الإنجاب الحالي في مصر وتوقعاته.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء طرح هذا التساؤل، ماذا لو استمر معدل الإنجاب الحالي 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052، وما هو تأثره على قطاع التعليم في مصر، كان الإجابة على السؤال وفقا لما يلي:

- سيصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052 وسيصل عدد الطلاب إلى 38 مليون طالب

- سيتطلب هذا العدد من الطلاب عدد مدرسين يصل إلى 1.816 مليون مدرس و70 ألف مدرسة

- إذا تراجع معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل حتى عام 2052 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة ويصل عدد الطلاب إلى 24 مليون طالب

- سيتطلب هذا العدد 1.143 مليون مدرس و47 ألف مدرسة، وبالتالي فارق عدد الطلاب 14 مليون طالب و700 ألف مدرس، و23 ألف مدرسة