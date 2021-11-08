شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الاثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1818.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1820.10 دولار.