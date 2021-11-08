شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 49 شحنة غاز مسال من إدكو للإسالة منذ بداية العام وحتى نوفمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير نحو 49 شحنة غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بإدكو وذلك منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الجاري .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الخليج 365" أنه الفترة القادمة ستشهد زيادة كبيرة في عدد شحنات التي سيتم تصديرها.

يذكر أنه خلال العام المالى 2020 / 2021 تم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية،ويساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط.