شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصادر أخرى للإمدادات العالمية من الهيدروجين بخلاف الوقود الأحفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي 2021، على وجود بوادر إيجابية لنمو إمدادات الهيدروجين من مصـادر أخرى بخلاف الوقود الأحفوري ، حيث تضاعفت السعة العالميـة لأجهزة التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين خلال الأعوام الخمسة الماضية لتصل إلى مـا يزيـد قليلاً عن 300 ميجـاوات فـي منتصف عام 2021.

وأشار التقرير، إلي أن هناك نحو 350 مشروعا قيد التطوير حالياً يمكنها رفع السعة العالميـة إلـى 54 جيجاوات بحلـول عـام 2030 ، كمـا أن هنـاك 40 مشـروعا أخـرى تبلـغ طاقتهـا الإنتاجيـة أكثـر مـن 35 جيجاوات في المراحل الأولى من التطوير .

وأضاف التقرير، أنه إذا ما تم تنفيـذ كـل هـذه المشروعات ، يمكـن أن تصـل الإمدادات العالميـة مـن الهيدروجين باستخدام التحليل الكهربائي إلى أكثر من 8 مليون طن بحلول عام 2030 ، إلا أن هذ المستوى لا يزال أقل بكثير من 80 مليون طن المستهدفة لتحقيق سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية .