شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الدول استقبالا للمهاجرين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنالك العديد من الأسباب التى تدفع الأفراد إلى ترك أوطانهم ومسقط رأسهم والهجرة إلى بلاد أو مدينة أخرى.

فيما يلى أكثر أسباب الهجرة شيوعًا: منها الهروب من مناطق نزراع أو لتحسين مستوى الدخل أو الفقر أو الدراسة والتعليم وفيما يلى نعرض اكثر الدول استقبالا للهجرة:

1- ثلثى جميع المهاجرين الدوليين يعيشون فى 20 دولة فقط، وظلت الولايات المتحدة الأميركية الوجهة الأكبر، مستضيفة 51 مليون مهاجر دولى فى عام 2020، أى ما يعادل 18% من الإجمالى العالمى.

2- استضافت ألمانيا ثانى أكبر عدد من المهاجرين، بحوالى 16 مليونا

3- واستضافت المملكة العربية السعودية (13 مليونا)

4- الاتحاد الروسى (12 مليونا)

5- المملكة المتحدة (9 ملايين).

6- الإمارات العربية المتحدة 8.1 مليون

7- كندا 7.8 مليون

8- فرنسا 7.7 مليون.