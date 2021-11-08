شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حماية الأطفال على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمثل حماية الأطفال على الإنترنت وأمان الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ "مصر الرقمية" والمسؤولية الاجتماعية.

ومنذ عام 2007، قادت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودًا وطنية ضخمة لتمكين الأطفال والشباب من التنقل بأمان في عالم الإنترنت وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحديد التهديدات والفهم الكامل لتداعيات ونتائج سلوكهم عبر الإنترنت.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللجنة الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت، التي تضم ممثلين عن الوزارات وشركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمات الاتصالات والمنظمات غير الحكومية، بهدف:

- دعم بيئة آمنة لاستخدام الإنترنت بين الأطفال وفقًا لنطاق عمل أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت

- وضع استراتيجية لحماية الأطفال على الإنترنت وأمان الإنترنت بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية

- التواصل مع الهيئات الدولية الداعمة لحماية الأطفال على الإنترنت، وفتح قنوات النقاش بين الهيئات الأعضاء في اللجنة الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت

المبادرة القومية للمواطنة الرقمية

تهدف المبادرة إلى مساعدة المواطنين على معرفة الحقوق والمسؤوليات وفرص العيش والتعلم والعمل في عالم رقمي مترابط، وكيفية التعامل بطرق آمنة وقانونية وأخلاقية.

الأهداف

- زيادة إتاحة المعرفة المتخصصة والمحتوى الموثوق به حول مفاهيم المواطنة الرقمية والمهارات والنماذج الملهمة ذات الصلة

- بناء قدرات المواطنين المصريين على استخدام مهارات المواطنة الرقمية من خلال التدريب المتخصص والخدمات الاستشارية عبر الإنترنت

- تعزيز وعي المجتمعات المحلية بالمخاطر الرقمية وزيادة معرفة المواطنين بتقنيات الأمن السيبراني والقنوات المتاحة للحماية والدعم

- إقامة شراكات محلية ودولية لتبادل المعرفة وبناء الخبرات الناجحة

التعاون مع المنظمات الدولية:

- تفعيل التعاون مع منظمة اليونيسف لتعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت على مستويات مختلفة بما في ذلك إنتاج محتوى متخصص وزيادة الوعي للفئات المستهدفة المشاركة

- تقييم جدوى استخدام مناهج محو الأمية الرقمية المتخصصة المتاحة على بوابات المعرفة المجتمعية "كنانة أون لاين" لتعزيز تأثير المشروع

أصحاب المصلحة الحكوميين:

- التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوفير آلية استجابة يمكنها معالجة العنف المتصاعد على الإنترنت ضد الفتيات والمراهقات

- التنسيق مع الوزارات المعنية لتوثيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت والجرائم الإلكترونية