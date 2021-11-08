شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "بنية" توقع مذكرة تفاهم مع "بي دبليو سي الشرق الأوسط" لتقديم خدمات المدن الذكية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة "بنية"، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش فعاليات اليوم الأول، عن توقيع عدة شراكات استراتيجية مع عدة مؤسسات وطنية وإقليمية، تُعزز رؤية "بنية" في دعم خطة التحول الرقمي. حيث شهد جناح المجموعة بالمعرض، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "بنية" وشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط للمشاركة في الخدمات الاستشارية في مصر وجميع أنحاء الشرق الأوسط في العديد من القطاعات مثل: المدن الذكية وتقنيات السحابية وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي (IIOT) وإنترنت الأشياء (IOT) ومراكز البيانات والتحول الرقمي في القطاعات الحرجة وتقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والاضطرابات.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، قائلا "من خلال مذكرة التفاهم التي عقدتها مجموعة "بنية" مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، تسعى المجموعة للتحالف مع الشركة لتكون شريكها الإستراتيجي في تقديم منهج تنفيذي يعتمد على استخدام أفضل الممارسات في مشاريعنا العملاقة بالعديد من القطاعات مثل المدن الذكية، الحوسبة السحابية والأمن السيبراني بأفضل جودة تناسب العملاء في السوق محليًا وإقليميًا. لدى شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط سجل حافل بالإنجازات الإقليمية والعالمية تتضمن العديد من النجاحات في أسواق رئيسية مثل دبي وهونج كونج، لذلك وقع الإختيار عليها لتكون شريكنا الإستراتيجي تماشيا ًمع رؤيتنا التي تهدف إلى تبنى أفضل الممارسات لتحقيق تحول رقمي أكثر استدامة وفعالية.”

وأعرب ماجد عز الدين، الشريك ‏التنفيذي في مصر ورئيس قطاع الصفقات بشركة بي دبليو سي عن تفاؤله للتعاون مع مجموعة بنية نظرًا لخبرتها الطويلة في مجال التحول الرقمي في مصر وتاريخها الحافل بالنجاحات. "تقترن خبرة بنية بالخبرة الطويلة لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط والتي تمتد لأكثر من 45 عامًا في السوق المصرية والشرق الأوسط وهو يشكل إضافة هامة في هذه المنطقة الواعدة. علاوة على ذلك، يتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع استراتيجيتها الجديدة «النهج الجديد»، وهي تناول الاحتياجات الأساسية التي يتعامل معها العملاء والمؤسسات اليوم. معادلتنا بسيطة: نحن نقدم أفكارًا جريئة وحلولًا يقودها الإنسان وتدعمها التكنولوجيا وتجارب هادفة تقدم نتائج واقعية لمنطقتنا التي تمر بتحول هائل وسريع"

ومن جانبه، أكد وليد السيد، شريك بشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ورئيس قطاع الاستشارات في مصر أن التعاون مع مجموعة "بنية" يعد أمراً محورياً للسوق المحليً والإقليمي إستجابة لسرعة وديناميكيات التحول الرقمي في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف “لقد حددنا منذ العام الماضي مساراً لتوسيع عملياتنا الإستشارية في مصر من أجل دعم الأجندة الوطنية والمساهمة في التتبع السريع للتحول الرقمي في مصر لكل من المؤسسات العامة والخاصة من خلال أحدث التقنيات وهذا يشمل الذكاء الإصطناعي والرقمي والأمن والبلوك تشين والسحابة الهجينة، حيث إنها مجهزة بأفضل الممارسات الإستشارية العالمية. ستوفر "بنية" وبي دبليو سي الشرق الأوسط من خلال هذا التعاون فرصة فريدة لعملائها لتسريع نمو أعمالهم والتركيز عليها واستكشاف الإمكانات للتقنيات المبتكرة من أجل تقديم أفضل قيمة لهم".

والجدير بالذكر، ان مجموعة "بنية" تشارك للعام الثاني على التوالي، في معرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الخامسة والعشرين، كراعي رسمي للمعرض، والذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار “The Digital Challenge”، كما تشارك المجموعة بجناح ضخم لها داخل معرض Cairo ICT.