شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "بنية لكابلات الألياف الضوئية" وبنك مصر يوقعان عقد تمويل بقيمة 481 مليون جنيه لإنشاء أكبر مصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة – 7 نوفمبر 2021: قامت شركة "بنية لكابلات الألياف الضوئية" إحدي شركات مجموعة "بنية" وبنك مصر بتوقيع عقد تمويل بقيمة 481 مليون جنيه، هذا وقد تم توقيع العقد بحضور لفيف من قيادات الشركة والبنك والهيئة العربية للتصنيع وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض Cairo ICT يوم 07/11/2021.

يستهدف التمويل إنشاء أكبر مصنع كابلات ألياف ضوئية في مصر وأفريقيا لتغطية الطلب على منتجات كابلات الألياف الضوئية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تقديم كابلات ذات جودة عالية نظراً لإنتاجها بالتعاون مع أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الكابلات الضوئية على مستوى العالم شركة” Corning” الأمريكية وبالشراكة مع "الهيئة العربية للتصنيع"، أكبر هيئة صناعية في المنطقة الأفريقية والعربية. هذا ويقع المشروع في موقع متميز في منطقة قناة السويس الإقتصادية على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع.

وقد أكد الفريق “عبد المنعم التراس" رئيس “الهيئة العربية للتصنيع” على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ بنية تحتية تكنولوجية متطورة والتوسع في الخدمات الرقمية وفقا لرؤية مصر 2030. وأعرب "التراس" عن اعتزازه بالتعاون الدائم والمثمر مع بنك مصر، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في تشجيع المنتج المحلي ودعمه للصناعات المصرية، التي تنعكس آثارها على دفع الإقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات. كما أشاد "التراس" بالتعاون مع شركة "بنية لكابلات الألياف الضوئية"، مشيراً أننا نستهدف بهذه الشراكة تأسيس صناعة وطنية من بنية تحتية تكنولوجية متطورة للشبكات والإتصالات تلبي إحتياجات المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر وفتح منافذ للتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

وفي هذا السياق، عقب المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، قائلاً "يسعدنا التعاون مع بنك مصر، البنك الرائد في القطاع المصرفي، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى الحصول على تمويل لإنشاء أكبر مصنع كابلات ألياف ضوئية في مصر وأفريقيا بالشراكة مع "الهيئة العربية للتصنيع" المؤسسة الصناعية الرائدة بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتمثل التمويل في صورة حزمة تمويلية طويلة الأجل لتمويل إنشاء المصنع وشراء آلات ومعدات ومستلزمات الإنتاج وكذلك تمويل رأس المال العامل عند بدء الانتاج."

وقد صرح الاستاذ/ محمد الاتربي –رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا " ان قيام بنك مصر بهذا التمويل يعد إستكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري مؤكداً على أهمية دور كوادر بنك مصر المدربة لإجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا التمويل بكفاءة عالية، وحرص بنك مصر الدائم على تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة والتي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، ويسعدنا كثيرا تقديم التمويل اللازم للمشروعات التي تستهدف انتاج منتج محلي بجودة عالية ليحل محل المنتجات التي يتم استيرادها والتي تنعكس بدورها على الحد من الواردات."

كما صرح الاستاذ/ محمد خيرت- رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر قائلا "يأتي تمويلنا لإحدى المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إنطلاقاً من حرص البنك على تحقيق رؤية مصر "2030"، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والذي يضمن الطلب المستمر على منتجات و خدمات القطاع فضلاً عن خطة الحكومة الهادفة الي تطوير البنية التحتية للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات باستخدام كابلات الألياف الضوئية لكافة المحافظات مرحلياً فضلاً عن المدن الذكية التي تقوم الدولة بإنشاءها وتعتمد بشكل أساسي على كابلات الألياف الضوئية".

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة " بنية "هي مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للإتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ,وتقدم مجموعة " بنية " من خلال منظومتها الإحترافية والمؤسسية المتطورة باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية تغطي سلسلة القيمة التكنولوجية، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة، وتتضمن هذه الباقة خدمات الإتصالات التقنية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، ومنصات البيانات والمعلومات الهائلة، وتصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية المتكاملة والحلول التقنية الإستباقية.

وبفضل نجاحاتها الملموسة في تصميم وتنفيذ العديد من المشروعات المتكاملة وغير التقليدية، فقد استطاعت المجموعة في زمن قياسي أن ترسّخ الصورة المرتبطة بها بصفتها اللاعب الرئيسي في ميدان التحول الرقمي في الأسواق الصاعدة، والشريك الموثوق به للحكومات والمؤسسات والشركات الدولية والإقليمية على حد سواء، وذلك في تصميم وتنفيذ المشروعات العملاقة للتحول الرقمي.