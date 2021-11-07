200 ألف عقد إيجاري تجاري خلال 10 أشهر بزيادة 44%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج إيجار عن ارتفاع أعداد العقود الإيجارية التجارية المسجلة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار خلال السنة الجارية 2021 بما يتجاوز 200 ألف عقد إيجاري تجاري، بنسبة زيادة تبلغ 44% مقارنة بالعام الماضي 2020، وذلك من بداية العام حتى أكتوبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن الإقبال المتزايد على خدمات شبكة إيجار يأتي نتيجة لجهود البرنامج المستمرة لتطوير وتجديد الخدمات والشراكات الاستراتيجية الجديدة، وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية، مما يمكن المستفيدين من الشبكة من نقل حساب عدادات المياه إلى اسم المستخدم الفعلي للوحدة العقارية المسجلة في برنامج إيجار.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية تجاوزت 44% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويمثل العقد التجاري إضافة نوعية في مجال التعاقدات في قطاع الإيجار العقاري لما يقدمه من مزايا تتمثل في جدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، وغيرها من الصلاحيات والمزايا التي يتمتع بها المستأجر.

ويقدم عقد الإيجار التجاري عددا من المزايا، منها إمكانية بنائه وتفعيل بنود العقد وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة الكترونية سهلة وميسرة، إضافة لميزته كعقد يعامل بصفته سندا تنفيذيا لدى الجهات القضائية، ومرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطية العقود لشريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، وتشمل: الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، والمعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحال، والمكاتب، وغيرها.

العقود الإيجارية التجارية:

الفترة يناير ـ أكتوبر 2021

200 ألف عقد جديد

44 % نسبة الزيادة