إطلاق «طموح التقنية» لتمكين شركات التقنية الصغيرة متسارعة النمو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات » NTDP« بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس مبادرة «طموح التقنية»، التي تهدف إلى تمكين شركات التقنية الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو للتطور والتوسع بما يسهم في رفع نسبة إسهام الشركات في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير الخدمات المعززة لنموها. وتستهدف المبادرة - من خلال برنامجها «طموح» - الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، للاستفادة من الخدمات النوعية التي تقدمها المبادرة في مجالات متعددة، التي ستسهم في تعزيز وتسريع نمو الشركات المستهدفة في القطاع، إضافة إلى توسع الشركات المستهدفة في أسواق إقليمية ودولية وصناعات محلية جديدة، وزيادة تبني هذه الشركات للتقنيات الناشئة، مما سينعكس على نمو الإيرادات وتوليد الوظائف وزيادة إسهام القطاع التقني في الناتج المحلي، وتستطيع الشركات المستهدفة التقدم للمبادرة عن طريق موقع مبادرة «طموح التقنية»، حيث سيتم العمل مع الشركات لتعزيز وتنمية قدراتها وعملياتها عن طريق العديد من الخدمات الخاصة بالقطاع التقني، التي سيتم تقديمها لتحقيق أهداف المبادرة. البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP»





أنشئ لدعم وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة



ميزانية البرنامج 2.5 مليار ريال



أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع تقنية المعلومات في المنطقة



دشن مبادرتين هما «تمويل نمو التقنية» و«تحدي البحث التقني»



يسعى من خلال المبادرتين لجعل المملكة رائدة عالميا في صناعة وتبني التقنية



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