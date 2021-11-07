7.4 مليارات أرباح «السعودية للكهرباء» في الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للكهرباء أرباحا في الربع الثالث 2021، بقيمة 7.4 مليارات ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 235%، مقارنة بـ2.2 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

كما سجلت ارتفاعا بنسبة 26.6% مقارنة بصافي ربح نحو 5.83 ملايين ريال في الربع الثاني من 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول السعودية» أمس، أن الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث بلغت 22 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 8.8 مليارات ريال، والربح التشغيلي 8 مليارات ريال.

وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، بلغ صافي الربح 14.9 مليار ريال، والربح التشغيلي 16.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 18.5 مليار ريال، وإيرادات تشغيلية بلغت 54.3 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث 256.3 مليار ريال.

وأرجعت «السعودية للكهرباء» الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، بالمقارنة مع الفترتين نفسيهما من العام السابق، إلى الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء التي أعلن عنها في نوفمبر من العام 2020، وطبقتها الشركة مطلع يناير 2021.

وأشارت الشركة إلى الأثر الإيجابي لنمو مبيعات الطاقة، نظرا لتعافي الطلب من آثار جائحة كورونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق، لا سيما في القطاعات التجارية والحكومية والصناعية، وكذلك ارتفاع إيرادات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل، وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع التكاليف المتغيرة المرتبطة بنمو الاستهلاك، مثل تكاليف الطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة وارتفاع الاستهلاكات خلال الفترة الحالية.

وشهدت هذه الفترة تسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 280 ألف مشترك جديد، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي حتى نهاية الربع الثالث إلى أكثر 10.4 ملايين مشترك.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ»السعودية للكهرباء» المهندس خالد القنون، «إن تحسن الأداء المالي للشركة يعزز قدرتها على ضخ الاستثمارات لزيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد».