شكرا لقرائتكم خبر «حماية المستهلك» تطلق خطتها الاستراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية حماية المستهلك خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2024 تحت شعار «تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي» التي تهدف من خلالها إلى تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهلك في المملكة مع محفزات للالتزام بها وقياس فاعليتها والتنسيق لتطبيقها مع شركاء الجمعية، وذلك كرسالة أساسية تقوم عليها الخطة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وبيئة الاستثمار في المملكة.

وكشف رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله النعيم أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تحقق رؤية الجمعية بأن تكون الجهة الرائدة محليا وإقليميا في تطوير وتحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي وتمكينه.

وأوضح النعيم أن الخطة الاستراتيجية للجمعية تتضمن أهدافا استراتيجية أربعة: الأول هو تطوير كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يضمن توافق البيئة الإشرافية والرقابية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية؛ من أجل حماية الاستقرار المالي وضمان النمو المستدام الطويل الأمد، فيما يصب الهدف الثاني في تطوير مخرجات الجمعية من خلال تطوير وابتكار برامج وأنشطة ذات قيمة عالية للمستهلك بما يعزز من أثر الجمعية في المجتمع، كذلك تطوير خدمات خاصة لأعضاء الجمعية، ولطالما كان للحوكمة والتميز المؤسسي أهمية خاصة للجمعية، فكان الهدف الثالث هو تحقيق أعلى معايير الحوكمة الوطنية والعالمية مع العمل على تحقيق معايير جوائز التميز المؤسسي وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية واعتمادها وتفعيلها وتطوير نظم المعلومات لتحقيق سرعة وكفاءة التنفيذ، وبالتأكيد فإن كل ذلك يتطلب العمل على الهدف الأخير وهو تطوير القدرات البشرية في الجمعية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات الموظفين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستفادة من أنظمة العمل الحديثة والتطوع، وتمكين الموظفين والأعضاء واندماجهم وإيجاد الحوافز المعنوية والمادية للتميز والأداء العالي.

وأضاف الأمين العام للجمعية الدكتور ناصر بن دهيم بأن الجمعية عازمة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تبنيها لعدد من البرامج التنفيذية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في توعية وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف تحسين تجربته من خلال برامج مثل شهادات الالتزام التي تمنح شركاءنا شهادات اعتماد بعد تحقيقهم الشروط الخاصة بتحسين تجربة المستهلك، وبرنامج الشراكة المجتمعية.

وأكد بأن الخطة الاستراتيجية للجمعية بنيت داخليا عبر تفعيل قدرات فريق العمل في الجمعية وستنفذ وفقا لقيم الجمعية مثل الشفافية واتباع أعلى المعايير في ذلك مما يعزز ثقة المجتمع في الجمعية.

4 أهداف استراتيجية:

