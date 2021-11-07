«الحبوب» تستورد 1.26 مليون طن قمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات استيراد 1.26 مليون طن من القمح، تمثل الدفعة السادسة لهذا العام (2021)، وذلك من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة وسيكون وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (يناير - أبريل 2022 ) بواقع 20 باخرة موزعة على 8 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 509 آلاف طن، و6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 384 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 320 ألف طن، و باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد أنه دعيت 24 شركة عالمية مختصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة السادسة لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 3.4 ملايين طن قمح مستورد، فيما اشتري نحو 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو 4 ملايين طن، منها نحو 1.3 مليون طن مستورد -بمشيئة الله- خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي القادم، الذي يتزامن انتهاء فترة توريدها مع بداية موسم شراء القمح المحلي للموسم الجديد 2022.

استيراد القمح

الكمية 1,268,000 طن

المصدر: الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية.

الوصول: يناير - أبريل 2022.

وسيلة النقل: 20 باخرة.

8 بواخر لميناء جدة بكمية 509 آلاف طن.

6 بواخر لميناء ينبع بكمية 384 ألف طن.

5 بواخر لميناء الدمام بكمية 320 ألف طن.

1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.