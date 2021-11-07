شكرا لقرائتكم خبر اكتتاب الأفراد في أسهم «تداول» 30 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية، المهندس خالد الحصان، عن بدء طرح أسهم المجموعة للمؤسسات في 21 نوفمبر 2021 لمدة 6 أيام، مبينا أن الشركة بدأت مع المؤسسات البحثية في العمل مع المستثمرين المستهدفين لهذا الطرح.

وأوضح الحصان أن عملية اكتتاب الأفراد في أسهم شركة المجموعة ستبدأ في 30 نوفمبر لمدة 3 أيام.

وأعلنت «مجموعة تداول السعودية»، نيتها المضي في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لتداول السعودية، مبينة أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في 3 نوفمبر 2021 للطرح العام الأولي.

وأوضحت الشركة أن عملية الطرح العام لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة تشمل طرح 36 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ 120 مليون سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة.

وبينت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسة لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية، كما سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للائحة «إس» (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته، وجميع أسهم الطرح سيتم طرحها لاكتتاب المؤسسات، مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

4 شركات

وتضم مجموعة تداول السعودية في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33.12% من رأسمال شركة تداول العقارية.

وتتميز مجموعة تداول السعودية بنموذج أعمال متنوع ومترابط كونه يغطي جميع الخدمات ذات الصلة، مما يسمح للشركة بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية.

بيئة مرنة

ومن المتوقع أن تؤدي استقلالية أعمال كل من الشركات التابعة إلى إيجاد بيئة أكثر مرونة لدعم النمو والابتكار والتجاوب السريع لمتغيرات الأسواق العالمية والإقليمية من خلال خدمات الشركة.

مركز إقليمي

«يعكس إعلان الإدراج طموحنا الكبير، وسيوفر لنا بعدا استراتيجيا مهما لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم، كما سيسهم الإدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من نموذج أعمال الشركة المتكامل، بما يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى الاقتصاد السعودي».

المهندس خالد الحصان ـ الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية

وجهة استثمارية

«يمثل إعلان الإدراج علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، كما يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانتنا كقوة اقتصادية سعودية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل، ودعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة».

سارة السحيمي ـ رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية