شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 7-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 100، بضغوط مبيعات المحلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه عند مستوى 733.346 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري. إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 100، بضغوط مبيعات المحلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه عند مستوى 733.346 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 100، بضغوط مبيعات المحلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه عند مستوى 733.346 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 173.4 مليون ورقة مالية بقيمة 382.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 10.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 689.7 ألف جنيه، 6.04 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 11555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3149 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4303 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1116 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 83 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 عدد 140 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 615 ألف سهم، 135.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 80.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 87.5 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 عدد 140 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 615 ألف سهم، 135.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 80.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 87.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، 185 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 2000 سهم.

أسهم خزينةوأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 980 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.19%، وشراء الثانية 919.3 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.36%، وشراء الثالثة 1.04 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51%، وشراء الرابعة 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.23%. أسهم خزينةوأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 980 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.19%، وشراء الثانية 919.3 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.36%، وشراء الثالثة 1.04 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51%، وشراء الرابعة 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.23%.





ابن سينا فارما أعلنت شركة ابن سينا فارما، عن قيام شركة AIM- ذراع الشركة الاستثماري بتأسيس شركة رامب للخدمات اللوجستية، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية بما يشمل خدمات التخزين والنقل استجابة للطلب المتزايد على تقديم الخدمات اللوجستية للغير.