شكرا لقرائتكم خبر عن عقد المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 30 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة التجارة العالمية عن عقد المؤتمر الوزارى الثانى عشر للمنظمة (MC12) فى جنيف فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية الهامة وذلك بحسب الموقع الرسمى للمنظمة.

وبحسب ما أعُلن فان الأعضاء وافقوا على التوصية بتمديد الوقف الاختيارى لحالات "عدم انتهاك" الملكية الفكرية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، حيث وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على مشروع قرار وزارى بشأن ما يسمى شكاوى عدم الانتهاك والوضع فى مجال الملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن يتم تبنى القرار فى المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) الذى سيعقد فى جنيف فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.

وأشار الموقع انه بموجب مشروع القرار، سيُطلب من مجلس تريبس مواصلة مناقشاته حول هذه القضية وتقديم توصيات إلى المؤتمر الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وفى غضون ذلك، سيمتنع الأعضاء عن عرض مثل هذه القضايا على نظام تسوية المنازعات، وقد تم تمديد هذا "الوقف الاختياري" عدة مرات، من مؤتمر وزارى إلى آخر.

وأعلنت المنظمة انه تشير شكاوى عدم الانتهاك والوضع إلى ما إذا كان يجب أن يكون الأعضاء قادرين على تقديم شكاوى منازعات منظمة التجارة العالمية وتحت أى شروط حيث يرون أن إجراء عضو آخر، أو وضعًا معينًا، قد حرمهم من الميزة المتوقعة بموجب اتفاقية تريبس، على الرغم من عدم تم انتهاك الالتزام بموجب الاتفاقية.

اضافت المنظمة أن الأعضاء اختلفوا تاريخيًا حول ما إذا كانت حالات عدم الانتهاك هذه ممكنة فى مجال الملكية الفكرية، حيث تعتبر بعض الوفود أن شكاوى عدم الانتهاك ضرورية للحفاظ على التوازن المناسب للحقوق والالتزامات فى إطار اتفاق تريبس مع المساعدة فى ضمان عدم الالتفاف على الالتزامات المشروعة أو تجنبها.

فيما يعتقد البعض الآخر أنه لا يوجد مكان لتطبيق شكاوى عدم الانتهاك فى مجال الملكية الفكرية بسبب انعدام الأمن القانونى وتقليص المرونة التى يمكن أن تترتب على ذلك ويفضل حظرها الكامل فى منطقة تريبس.

وينص مشروع القرار بشأن "شكاوى عدم الانتهاك والوضع فى اتفاقية تريبس" للمؤتمر الوزارى على ما يلي:"نحيط علما بالعمل الذى أنجزه مجلس الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بموجب قرار المجلس العام الصادر فى 10 ديسمبر 2019 بشأن" شكاوى عدم الانتهاك والمواقف المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "(WT / L / 1080)، والمباشرة أن يواصل فحص نطاق وطرائق تقديم الشكاوى من الأنواع المنصوص عليها فى الفقرتين الفرعيتين 1 (ب) و1 (ج) من المادة 23 من اتفاقية الجات 1994 وتقديم توصيات إلى المؤتمر الوزارى الثالث عشر.

ومن المتفق عليه، فى فى غضون ذلك، لن يباشر الأعضاء مثل هذه الشكاوى بموجب اتفاق تريبس ".،وشكر رئيس مجلس تريبس، السفير داجفين سورلى من النرويج، الأعضاء على مشاركتهم وتعاونهم فى هذا الشأن، وقال "آمل أن تبنى هذه التوصية قبل المؤتمر الثانى عشر بفترة طويلة سيرسل إشارة إيجابية للوزراء، وسيسمح لنا بالتركيز على البنود الأخرى فى جدول أعمالنا والتى لا تزال بحاجة إلى حل".