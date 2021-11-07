شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على تأسيس شركة تأمين جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس شركة تأمين جديدة باسم "مصر للتأمين التكافلي حياة"، وجاري الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تجاوز نسب بعض المساهمين 10%.

أضاف "عبد المعطي"، لـ"الخليج 365"، أن هيكل مساهمين الشركة الجديدة يضم مصر القابضة للتأمين، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، البنك الأهلي، بنك مصر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 وبلغت 33 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.6%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 13.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 34.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 19.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 14.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 14.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 13.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 12.9%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 7.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 8.04 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.2%.