شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تدعم المناخ بـ 500 مليون إسترليني لتمويل تنفيذ خارطة طريق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل النجاحات التي تحققها قمة المناخ بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، ولا سيما مع التجاوب الكبير من الدول لدعم الإجراءات الخاصة بحماية الطبيعة، والتصدى للتغيرات المناخية التي باتت تهدد كوكب الأرض.

وخلال الفعاليات، أعلنت المملكة المتحدة عن تمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني؛ لدعم تنفيذ خارطة طريق الغابات والزراعة وتجارة السلع (FACT) التي تم إطلاقها خلال قمة القادة العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث تعمل 28 دولة معًا لحماية الغابات مع تعزيز التنمية والتجارة.

وبحسب موقع قمة المناخ الرسمى، فإنه سيتم الدعم بمبلغ إضافي قدره 65 مليون جنيه إسترليني "الانتقال الريفي العادل" لمساعدة البلدان النامية على تحويل السياسات والممارسات إلى زراعة وإنتاج غذائي أكثر استدامة.

وبحسب قمة المناح فإن الالتزامات التي قطعتها البلدان ستساعد على تنفيذ إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي ، والذي أقرته 134 دولة تغطي 91٪ من غابات العالم، حيث يهدف الإعلان إلى وقف وعكس اتجاه فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030.