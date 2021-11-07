شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 7-11-2021. وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجى إكس 100، بضغوط مبيعات المحلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه عند مستوى 733.346 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري. إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجى إكس 100، بضغوط مبيعات المحلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه عند مستوى 733.346 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 173.4 مليون ورقة مالية بقيمة 382.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 10.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 689.7 ألف جنيه، 6.04 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 11555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3149 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4303 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1116 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 83 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 19.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميد بسعر إغلاق 2.002 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.48%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.459 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.34%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.896 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.67%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 1.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.64%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.78%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.39%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 24.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.84%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.