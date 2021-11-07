شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: جارى اتخاذ إجراءات عمل تأمين لكل العاملين بالحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك تجاوب مع مطالب العاملين بشركة الحديد والصلب تحت التصفية فى إطار الاتفاقية التى سبق توقيعها بمشاركة مختلف الأطراف.

أضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن من أبرز مطالب العاملين، هو حصولهم على تامين صحى شامل ولا سيما أن عددا كبيرا منهم ما يزال أمامه سنوات ليخرج للمعاش وبالتالى تم حرمانه من التامين الصحى، لافتا إنه تواصل مع العديد من الجهات من بينها الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة الحديد والصلب من أجل تحقيق تلك المطالب.

أضاف الفقى إنه جار اتخاذ إجراءات عمل تأمين صحى لكل العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا انه سيتحقق قريبا.

يشار انه صدر قرار إدارى رقم 24 لسنة 2021 بتاريخ 31 مايو 2021 بتعيين المصفى، والذى تقرر معه إيقاف جميع مصانع وأنشطة شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) منذ يوم الأحد الموافق 30 مايو عدا نشاط محطة الأكسجين، ويكون المصفى مسئولًا عن تشغيلها وإدارتها، وكذلك تشغيل محطة الغاز الطبيعى لصالح شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.

وبلغت كمية مخزون الإنتاج التام فى 31 مايو عام 2021 نحو 7903 طن مقسمة بين 5593 طن قطاعات، و1894 طن مسطحات، و16 طن مربع صب مستمر.

كما بلغ إجمالى المبيعات 29.8 ألف طن بقيمة 278.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير عام 2021 حتى 31 مايو عام 2021 موزعة بين 29.7 ألف طن بقيمة 276.9 مليون جنيه مبيعات محلية و122 طن بقيمة 12.4 مليون جنيه تصدير، فيما بلغت الأجور الإجمالية المنصرفة للعاملين من 1 يناير حتى 31 مايو عام 2021 نحو 354 مليون جنيه.