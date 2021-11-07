شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: شرفنا بزيارة الرئيس السيسي لجناحنا فى معرض النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليقا على الزيارة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجناح الهيئة بأحد المعارض اليوم الأحد.

وقالت الصفحة الرسمية "شرُفنا اليوم بزيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى معرض النقل الذكى واللوجيستيات وتفقد سيادته الماكيت الخاص بأعمال تطوير ميناء السخنة أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا".