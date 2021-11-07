شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.02%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.76%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.67%، 0.64%، كما ارتفعت قطاعات التجارة والموزعون والخدمات المالية غير المصرفية والخدمات التعليمية بنسبة 0.56%، 0.35%، 0.21%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.6%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، وهبط قطاع الورق مواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.48%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.14%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 100، بضغوط مبيعات المحلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه عند مستوى 733.346 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 173.4 مليون ورقة مالية بقيمة 382.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 10.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 689.7 ألف جنيه، 6.04 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 11555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3149 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4303 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1116 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 83 شركة.