شكرا لقرائتكم خبر عن نص قواعد البنك المركزى المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نص قواعد البنك المركزى المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.

تأتى تلك القواعد فى إطار توجهات البنك المركزى المصرى نحو المساهمة فى التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والإسهام فى رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفى وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

واعتمد مجلس إدارة البنـك المركزى المصرى بجلسته المنعقـدة فى 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وألزم البنوك بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك فى شبكة المدفوعات اللحظية فى موعد أقصاه 6 أشهر.