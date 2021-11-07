شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية وأبو ظبي والبحرين بجلسة الأحد..وهبوط "دبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.76% رابحًا 89.37 نقطة ليغلق عند مستوى 11841.60 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.98% رابحًا 78.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8093.707 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.38% رابحًا 6.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1785.63 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.29% خاسرًا 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3098.40 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.76% رابحًا 89.37 نقطة ليغلق عند مستوى 11841.60 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.03% رابحًا 257.85 نقطة ليغلق عند مستوى 25221.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.9 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.25%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية بنسبة 0.43%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.55%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.47%.

وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.91%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 5.89%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 5.48%، وتراجع 88 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 5.81%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.80%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 703.2 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.98% رابحًا 78.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8093.707 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.458 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 330.9 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 7085 صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.85%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.18%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة البحيرة الوطنية للتأمين" بنسبة 14.05%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 9.17%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.98%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.96%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 357.4 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.38% رابحًا 6.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1785.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 82.7% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.26%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 14.58% مدفوعًا بصعود أسهم بنك البحرين الإسلامي، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.32%، 0.90%، 0.32%، 0.32%، 0.2%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 45.48% بضغوط هبوط سهمي شركة عقارات السيف، صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية بنسبة 1.67%، 1.35%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 4.78% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.





بورصة الكويتفيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحًا 16.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7218.90 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحًا 39.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7795.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% خاسرًا 34.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6113.64 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% خاسرًا 39.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6336.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 737.7 مليون سهم بقيمة 103 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 22.9 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.77%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.24%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.29%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.





بورصة دبيبينما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.29% خاسرًا 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3098.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 634.5 مليون سهم محققة ما قيمته 889.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 9091 صفقة لعدد 34 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.32%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.13%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم سوق دبي المالي بنسبة 14.46%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.94%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 173.1 مليون ورقة بقيمة 305.7 مليون درهم.