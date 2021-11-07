شكرا لقرائتكم خبر إجراءات مشددة لمنع شاحنات الترانزيت من نقل البضائع بين المدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نيتها تشديد الإجراءات على شاحنات النقل الأجنبية، ومنها الترانزيت للحد من مخالفة نقل البضائع بين مدن المملكة، كشف أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عن اختيار موقع مشروع الميناء الجاف بالمنطقة الشرقية على مساحة 12 مليون م2 بالقرب من الطرق الإقليمية المهمة والمنطقة الصناعية والمطار غرب الدمام، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في سرعة نقل البضائع وتقليل دخول الشاحنات إلى أواسط المدن.

ولفت الجبير خلال المنتدى اللوجستي 2021 الذي افتتحه نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد أمس، إلى أن الأمانة تعمل في عدد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل؛ لتصبح نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تعد استراتيجية النقل الشامل خارطة طريق لتطوير البنية التحتية للنقل.

استيراد الشاحنات

بدوره أعلن رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح عن توجه الهيئة لإصدار قرار بمنع استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات وذلك لدعم الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات على شاحنات النقل الأجنبية ومنها الترانزيت للحد من مخالفة نقل البضائع بين مدن المملكة، لافتا إلى قرب إطلاق مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات والرصد الآلي لمخالفات النقل العام وتحديد ساعات القيادة للعاملين في نقل البضائع على الطرق.

7 مناطق لوجستية

وأشار الرميح إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف تطوير وإنشاء 7 مناطق لوجستية في الدمام والجبيل والخفجي، ورفع مساهمة النقل في الناتج المحلي من 6-%10، فيما يستهدف النقل السككي بالمنطقة الشرقية رفع عدد الركاب إلى4.1 ملايين راكب سنويا و151 مليون طن من البضائع سنويا، وفي إطار سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي فان المستهدف 1.9 مليون راكب سنويا و30 مليون طن من البضائع.

مناطق داخل المدن

وأشار الرميح إلى إنشاء مناطق لوجستية في مداخل المدن وكانت البداية من جدة عبر أربع مناطق تعمل على السماح بدخول الشاحنات خلال فترة المنع عبر طرق بديلة تتجاوز المدينة وبجدول زمني من خلال الحجز المسبق لدعم الناقل الوطني.

وقال بأن الهيئة تعمل مع عدة جهات لإطلاق نافذة موحدة لإصدار تراخيص النقل في القطاع اللوجستي لتقليل مدد الانتظار وتسريع إصدار التراخيص وتجنب المخالفات والنقل بدون تصاريح.

3 ملفات للموانئ

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، عقد اتفاق مع شركة ميرسك العالمية للاستثمار في قطاع الموانئ وإنشاء شركة لتشغيل الموانئ، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على 3 ملفات على الأقل الأول: تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وذلك بفصل التشريعي عن التنظيمي بإيجاد مشغل للموانئ، لافتا إلى أن ملف إنشاء الشركة جاهز وينتظر الطرح قريبا.

والملف الثاني يتعلق بإنشاء بنية تحتية قوية وزيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ عدة مرات، لافتا إلى توقيع عقود إسناد جدية لمحطة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمارات وصلت إلى 9 مليارات ريال مؤكدا وجود تحسن كبير في التجارة والأداء التشغيلي خلال عامي 2020 م و2021 م، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير 8 موانئ.

وأما الثالث فيتعلق بالتحول الرقمي والذي سيعلن عنه في أواخر الربع الأول من 2022 للتسهيل على المستفيدين.

دمج 150 نشاطا

وأشار وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للخدمات اللوجستية لؤي مشعبي إلى أن التجارة عبر الموانئ تضاعفت من %6 قبل 5 سنوات إلى %35 قياسا بالتجارة عموما، وستتضاعف بشكل أكبر بعد دخول السياحة كعنصر مؤثر، لافتا إلى مواجهة الكثير من التحديات المتعلقة بتطوير الموانئ والطرق.

وأبان بأن القطاع اللوجستي يتطور عالميا باستمرار ويجب ملاحقته أولا بأول، ولذلك فإن هناك نحو 150 نشاطا لوجستيا في المملكة حاليا سيتم دمجها وتقليصها تبعا للتطورات لتوحيد التراخيص الخاصة بها لتصل إلى 80 نشاطا.

وأفاد بأن 17 نوفمبر الجاري سيشهد إطلاق المسار العام للخدمات اللوجستية الجديدة بما تتضمن من حوكمة للأنشطة في مجالات التشريع.

الفسح في ساعتين

وذكر نائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك لتسير التجارة وتجربة العميل عبدالرحمن الذكير أن تطور التجارة ودور الجمارك يتضح من خلال القفزة التي حققها مركز المملكة من 156إلى 86، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالفسح فإننا نعمل على هدف أن يكون خلال ساعتين مشيرا إلى أننا في الوقت الحاضر وصلنا إلى 9 ساعات، وهو تطور كبير عما كان في 2017، حيث كانت فترة الفسح تصل إلى 10 أيام.

ولفت إلى وجود نية لتطوير مناطق الإيداع معلنا أن الهيئة ستطلق مبادرة الاستثمار في هذه المناطق اعتبارا من منتصف يناير المقبل، مبينا أن الاستثمار في مناطق الإيداع سيزيل الكثير من العبء عن الجمارك.

290 مبادرة

بدوره كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» سليمان المزروع عن إطلاق برنامج مسح جيولوجي لجميع معادن الأكبر على مستوى المنطقة والتي يشمل كافة مناطق المملكة، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف مسح كافة المعادن بالمملكة، مؤكدا، أن المسح يستهدف تقديم كافة المعلومات الأساسية لجميع المستثمرين في المناجم.

وقال «إن ندلب» أطلق أكثر من 290 مبادرة، بحيث تشمل كل مبادرة من تلك المبادرات أكثر من 15 مشروعات، مبينا، أن «ندلب» حريص على الشراكة مع القطاع الخاص.

مجمع لوجستي

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للمشتركات وإدارة سلسلة التوريد بشركة أرمكو السعودية المهندس محمد الشمري، أن أرامكو السعودية أبرمت شراكة مع إحدى الشركات الوطنية في مدينة الملك سلمان للطاقة لإنشاء مجمع لوجستي يضم ميناء جاء ومنطقة لوجستية لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، لافتا إلى إبرام عقد مع شركة وطنية لجميع الخدمات اللوجستية بجميع مدن المملكة، حيث أسهمت الاتفاقية على توطين %80 من الوظائف لدى تلك الشركة الوطنية.

وأشار إلى إنشاء مركز متابعة سلاسل الإمداد يتولى المراقبة والتقييم والتدخل منذ مرحلة الإنتاج وحتى الوصول إلى العميل، مؤكدا، إنشاء منطقة لمتابعة المستوردين في عملية التخليص الجمركي وذلك بالتعاون مع «تبادل»، مبينا، أن المنصة الالكترونية تهتم بمعالجة أسباب تعطل فسح البضائع في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مضيفا، أن المنصة الالكترونية استطاعت تقليص الوقت بنسبة %60.