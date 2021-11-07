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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، وقع أمس مع وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري، اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبرامج النقل الجوي، والتعاون في مشاريع السلامة والأمن في قطاع الطيران. وتضمنت الاتفاقية برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات منظومة النقل والخدمات اللوجستية كافة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمستقبلية في تطوير وسائط النقل المتعدد والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.



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