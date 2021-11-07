شكرا لقرائتكم خبر ملتقى الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «استدامة الجودة.. ثقافة وأسلوب حياة» ينطلق اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي. وسيقام الملتقى خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 11 نوفمبر 2021 بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وسيناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالجودة والاستدامة من أبرزها: استدامة الجودة، والتطبيقات العملية في هذا المجال.



كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.