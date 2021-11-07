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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الصناعة والثروة المعدنية حصلت على 4 شهادات عالمية من المنظمة الدولية للمعايير «آيزو - ISO»؛ نظير تحقيقها لمعايير الجودة العالمية في مجالات التقنية وأمن المعلومات وإدارة الجودة واستمرارية الأعمال. ومنحت المنظمة الدولية للمعايير الوزارة شهادة (ISO 22301) في مجال إدارة نظام استمرارية الأعمال، الذي يعد جزءا من نظام الإدارة الشاملة، بعد اجتيازها مراحل التدقيق، وإثبات فاعليتها في تأسيس نظام للتدقيق على المخاطر والتنبؤ بها ومواجهتها.



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