شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد: 12% زيادة بالإنتاج الصناعى السلعى للمواد والمنتجات الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 7-11-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها انه بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميـــائية الأساسيـــة والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية 10.2 مليار جنـيـه عـــــام 2018/2019 مقـــابـــل 9.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنســبة زيـــــادة قدرها 12.0٪.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام / الأعمال العام عام 2018/ 2019 وكان من أهم المؤشرات ما يلي:

- بلغت قيمة الانتــاج الصنـــاعى السلعــى لهذا العـــام 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 262.7 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وإرتفاع الأسعار.

- بلغت قيمة إنتاج الغزل والنســيج والملابس 2.9 ملـــيار جنيه عـام 2018/ 2019 مقابـــل 3.0 مـــليار جنـــيــه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لأهم الأنشطة الإقتصادية

- بلغت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعــدات عـــدا معـــدات النقل 21.2 مليار جنيـــه عـــــام 2018/ 2019 مقــابـــل 22.1 مليــار جنـــيه عـــام 2017/2018 بنسبـــة إنخفاض قدرها 3.9٪.

- بلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنـيــه عـام 2018/ 2019مقـابـــل 20.8 ملــــيار جنيــــه عام 2017/2018 بنسبة إنخفاض قدرها 4.1٪.

- بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميـــائية الأساسيـــة والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية 10.2 مليار جنـيـه عـــــام 2018/2019 مقـــابـــل 9.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنســبة زيـــــادة قدرها 12.0٪.

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع شركات تصنيع الادوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشات الحكومية، حضر اللقاء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن بحث امكانية تصنيع خلاطات مياه تحتوي بداخلها على الجزء الخاص بتوفير المياه وذلك في اطار الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه .

وأشارت جامع إلى أنه سيتم التنسيق خلال المرحلة المقبلة بين الوزارة ممثلة في هيئة المواصفات والجودة وغرفة الصناعات الهندسية وشركات تصنيع الادوات الصحية لمتابعة تطبيق المواصفة الخاصة بتصنيع الخلاطات المزودة بقطعة ترشيد بداخها .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات جمركية جديدة، تسهم في تسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضاف الوزير، خلال متابعته لأداء منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أنه تم السماح بتعديل بيانات الشحنات ماعدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركى «٤٦ ك. م».

أوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بنسخ بيانات قطع غيار السيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات.

أشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من 67 ألف شهادة خلال أكتوبر 2021 مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI » مقارنة بـ 65 ألف شهادة جمركية في أكتوبر 2020، موضحة إلى أننا حريصون على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تخرج منحة التدريب الصيفى على تطوير التكنولوجيات المساعدة والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فى المجتمع.

وحضر فعاليات الحفل الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وأعضاء من المجلس التنفيذي بالأكاديمية، والدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس IHUB ، والدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة بجامعة عين شمس الأسبق والمشرف العام على مركز الابتكار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي القاهرة وعين شمس وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

زار هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وزارة التعاون الدولى لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسة، وتنويع مجالات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الملامح النهائية لبرنامج التعاون المشترك للعام المقبل، في إطار تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال اللقاء ناقش مسئولو وزارة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطور التعاون مع مصر خلال العام الجاري حيث وقعت المؤسسة مع الحكومة برنامجًا بقيمة 1.1 مليار دولار في يناير الماضي، للهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، لكن التمويلات التي تمت إتاحتها ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات المشتركة، كما يجري حاليًا التباحث بشأن إضافة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للجهات المستفيدة من تمويلات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، فضلا تنويع مجالات التعاون ومن بينها التمويلات المناخية، وجهود المؤسسة لتعزيز الصادرات المصرية.

وثمنت وزارة التعاون الدولي، التعاون مع المؤسسة، إحدى الجهات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودور المؤسسة في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء.