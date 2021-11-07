شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع بروتوكول بين تنسيقية شباب الأحزاب واتحاد المستثمرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشاكل الاستثمار فى مصر، واقتراح تشريعات تُحسن من بيئة الاستثمار، وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

حضر التوقيع، والذى عقد مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محرم هلال، وأعضاء المكتب التنفيذى، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء التنسيقية، وسهى سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر التنسيقية، وحنان وجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وغادة على عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية، وأسامة الرفاعى وباسم لطفى وريم القاضى ومصطفى الجمل وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.

وينص البروتوكول على أن يتعاون اتحاد المستثمرين مع تنسيقية شباب الأحزاب على تنفيذ؛ أولًا التعريف والترويج الإعلامى للبرامج المختلفة الخاصة للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من خلال صفحات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثانيًا المشاركة فى حملات التوعية المختلفة التى يقوم بها الاتحاد وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها، ثالثًا تشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الالتحاق باتحاد المستثمرين، رابعًا التعاون فى إعادة النظر ودراس مواد القانون والتشريعات التى قد تعرقل جذب الاستثمار الأجنبى، وتعرقل احتضان المشروعات المصرية الناشئة.

وبحسب البروتوكول، حدد التزامات الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بإمداد التنسيقية ببيانات مسئول تواصل مركزى من الاتحاد يمكن الرجوع إليه للبت فى طلبات أصحاب المشروعات التى ترد لمكاتب الاتحاد، ويلتزم بجدية التعامل مع كافة الطلبات الواردة المتعلقة بالخدمات والدراسات التى يقدمها الاتحاد، وإمداد التنسيقية بعروض توضيحية أو أوراق تعريفية عن أنشطة وخدمات ودراسات الاتحاد، وإصدار توجيهات إلى الجمعيات والاتحادات التابعة والأعضاء للاتحاد بالعاصمة والمحافظات والتعامل بجدية مع ممثلى التنسيقية كل فى نطاق محافظته، وعقد عمل لقاءات مشتركة بين خبراء الطرفين (ندوات، ورش عمل، حلقات نقاش، إعداد أوراق، دراسات) هدفها الارتقاء بمستوى مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى، وإمداد التنسيقية بفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة المتوفرة لدى أعضاء الاتحاد.

كما ينص البروتوكول، على دعم تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، للسياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة لتنمية وتحفيز مناخ الاستثمار، دعم الاحتياجات المتعلقة بالعملية الإنتاجية، وتقديم حلول وسياستها لتنميتها، الترويج السياسى لمجهودات وبرامج الاتحاد على مختلف المنصات الإعلامية للتنسيقية والتعريف بها وكذلك استضافة مسئولى الاتحاد وأعضائه فى فعاليات التنسيقية المختلفة (الصالونات الثقافية واللقاءات والمؤتمرات)، التعريف والترويج الإعلامى لبرامج الاتحاد.

وكذلك التكاتف نحو تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر بمختلف أشكالها على الصعيدين التشريعى والتنفيذى، وإمداد الاتحاد بمخرجات اللجان النوعية الخاصة بالتنسيقية ومراكزه البحثية التابعة له من دراسات وأبحاث فى المجالات الاقتصادية والمالية والصناعية، والمشاركة فى حملات التوعية المختلفة التى يقوم بها الاتحاد وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها، والمساهمة فى الدعم الفنى لحل المشاكل التى تعيق الاستثمار بكافة أشكالها، وذلك من خلال برامج التوعية والتدريب كذلك، والتقدم بمقترحات تشريعية.