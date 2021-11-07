شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021.. وعيار 18يسجل 672 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث يتوقف التداول على الذهب علي مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع نتيجة الإجازة في البورصات العالمية.

كانت أسعار الذهب سجلت تحرك بحوالي 3 جنيهات في ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، ليصعد الذهب عيار 21 من 782 إلي 785 جنيها للجرام وهو السعر المستمر معنا حتي غدا الاثنين مع فتح التداول مجددا علي الذهب.

يشار إلي أن أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع والذي يبدأ التداول على الذهب فيه من يوم الاثنين، شهدت ارتفاع بحوالي 6 جنيهات على مدار هذا الأسبوع، حيث صعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 779 جنيها للجرام إلي 785 جنيها للجرام كسعر إغلاق السوق هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1817 دولارات.

تفاصيل أحداث أثرت على سوق الذهب

أسعار الذهب على مدار الأسبوع تأثرت بعدد من الأحداث نستعرضعا في سياق السطور التالية، الإثنين 1 نوفمبر إعلان القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة الصادر من معهد التزويد الصناعي، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي.

الثلاثاء 2 نوفمبر تم إعلان قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو وتقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك الاحتياطي النيوزيلندي والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا

الأربعاء 3 نوفمبر تم إعلان مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصيني Caixin والتغير في التوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة الصادر من معهد التزويد الصناعي ومخزونات النفط الخام الأمريكي، وقرار وبيان الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهنا تعرض الذهب للتأثير الأكبر وسجل صعودا كبيرا.

وخلال يوم الخميس 4 نوفمبر تم إعلان القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو واجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك وحلفاءها وقرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية من بنك انجلترا وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وأخيرا مع نهاية التداولات على الذهب يوم الجمعة 5 نوفمبر تم إعلان بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي والتغير في التوظيف الكندي والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الحكومي في الولايات المتحدة ومتوسط الأجور في الساعة ومعدل البطالة في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات من جامعة آيفي في كندا.