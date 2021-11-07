شكرا لقرائتكم خبر عن ختام النسخة ال30 من معرض إيجيبت إنيرجي لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة في الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الأربعاء الماضي فعاليات النسخة ال 30 من معرض إيجيبت إنيرجي الذي تشرف شركة إنفورما مصر علي تنظيمه، وقد استقبل المعرض8000 زائر خلال أيامه الثلاث، وأفتتحه في يومه الأول وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة محمد شاكر، حيث يعد هذا المعرض أهم حدث عالمي في مجال الطاقة، و يعتبر نظرة جديدة لمعرض الكهرباء والطاقة المتجددة الرائد في مصر و شمال إفريقيا.

شارك في المعرض عدد كبير من العارضين من جميع أنحاء العالم تخطي عددهم 100 عارض، فجمع المعرض بين مصنعي وموردي الطاقة لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، فهدف إيجيبت إنيرجي هو تنشيط الصناعة من خلال دمج الأسواق المحلية والعالمية، من خلال المعرض الرائد في مصر وشمال إفريقيا في مجال الطاقة.

أتاح المعرض فرصة للتعرف على الصناعة والابتكارات الجديدة في مجال الندوات التقنية، فضلا عن توفير الوقت من خلال الوصول المباشر إلى مئات الموردين المحليين والدوليين عن طريق الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج، بالإضافة الى توجيه العديد من الدعوات الى الزائرين من دول أجنبية.

و قال كريس سبيلر مدير مجموعة المعارض العالمية إنفورما، " أن المعرض شهد نجاحا باهرا وإقبالا كبيرا من الزائرين حيث تخطي عدد الزائرين 8000 زائر خلال 3 أيام المعرض، مما يشجع الشركة علي إقامة العديد من النسخ في الأعوام القادمة"

و أضاف سبيلر، "أن قطاع الطاقة و الكهرباء يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر بسبب ما تشهده الدولة من طفرة حقيقية و إنجازات غير مسبوقة، و من المقرر إقامة النسخة ال 31 من المعرض من 31 أكتوبر 2022 و حتى 2 نوفمبر 2022".

و أهم ما ميز معرض إيجيبت إنرجي أنه وحد مجتمع الطاقة في مصر و شمال إفريقيا من خلال خمسة قطاعات في معرض واحد، وهذه القطاعات تشمل رقمنة الطاقة، وأستهلاك الطاقة و أدارتها، و نقل و توزيع الطاقة، والطاقة المتجددة، و توليد الطاقة، ولأول مرة هذا العام أستضاف معرض ايجيبت انيرجي قطاع خاص لطاقه الرياح و كل ما يتعلق بها تحت معرض مينا ويند باور.