شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد «معرض العقارات المصرية Egypt Property Expo » مع مركز معارض دبي – اكسبو 2020 دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشركة حصلت على رخصة إقامة نسخة خاصة في المملكة العربية السعودية

فى إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتصدير العقارات المصرية إلى الخارج، خاصة لدول مجلس التعاون الخليجى، وقعت شركتا "بيريزكوميونيكشنز" و"واي إيجيبت" مع مركز معارض دبى إكسبو2020 دبي عقد إقامة "معرض العقارات المصرية“Egypt Property Expo وذلك فى الفترة من 20 إلى 22 يناير 2022 في مركز معارض دبي اكسبو 2020 دبي.

‎ "إكسبو 2020 دبي "، ذلك الحدث الأبرز عالميًّا الذى يتم الإعداد له منذ سنوات ويُنتظَر أن يصل عدد زيارات زواره إلى 25 مليون زيارة خلال الفتره من بداية أكتوبر 2021 إلى نهاية مارس 2022، حيث يعرض لزواره كل ما هو جديد فى كل مجالات الحياة ومدن المستقبل.

‎وقد أعدت الشركتان المنظمتان خطة تنظيمية وتسويقية تليق بالحدث، لجذب أكبر عدد من الزائرين للمعرض، وكذلك تم الاتفاق مع إحدى كبريات الشركات الإماراتية لإنتاج الأجنحة الخاصة بالعارضين.

‎ومن المقرر إطلاق موقع إلكترونى خاص لتغطية أحداث المعرض وعرض المنتجات العقارية الخاصة بالشركات المشاركة فى المعرض، وكذلك تغطية جميع فعالياته عبر وسائل الاعلام والاعلان المختلفة لضمان تحقيق أعلى معدل من الزيارات خلال مدة المعرض.

جدير بالذكر أن "معرض العقارات المصرية “ Egypt Property Expo هو المعرض العقارى المصرى الوحيد الذى ينطلق من داخل موقع إكسبو 2020 دبي، ويزوره يوميًّا ما لا يقل عن 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

وكذلك حصلت الشركتان المنظمتان علي ترخيص إقامة المعرض بكل من مدينة الرياض ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وفور فتح مجال الطيران سيتم إقامة المعرض بالمملكة العربية السعودية مع معرض دبي.







