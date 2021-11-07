شكرا لقرائتكم خبر عن "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" تشارك فى معرض ترانس ميا لعرض أنشطتها في مجالات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وديع بوشيحة الرئيس التنفيذى لشركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو": المعرض فرصة هامة لعرض خطط تطوير الشركة المستمرة للخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق ومشروعها الطموح للقطار الكهربائي (LRT)بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك تماشيًا مع جهود الدولة لتطوير قطاع النقل ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشارك شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" (RDMC) المتخصصة في مجال النقل والمسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والمعروف بالخط الأخضر 3، والذي سيعقبه قريباً مشروع القطار الكهربائي (LRT) من السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان، للعام الثاني على التوالي بالمعرض الدولي لتكنولوجيا النقل (TransMEA 2021) المقام في الفترة من 7-10 نوفمبر 2021، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمحور المشير بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور كلا من السيدة/ كاترين جيلوارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “آر. ايه. تي. بي “الفرنسية، والسيد/ فيليب راتو نائب الرئيس بمنطقة شمال إفريقيا، والسيد/ وديع بو شيحة الرئيس التنفيذي لشركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو".

وتعرض شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"في معرض 2021 TransMEA أنشطتها المميزة التي تنفذها من خلال إدارة وتشغيل وصيانة خط المترو الثالث "الخط الأخضر 3" لمدة 15 عام ومشروع القطار الكهربائي(LRT) ، السلام – العاصمة الإدارية – العاشرلمدة 20 عام، طبقا لعقود الشراكة الموقعة بين شركة RATP Dev الفرنسية والهيئة القومية للأنفاق (NAT) في سبتمبر 2020.

وتعليقًا على هذه المشاركة الهامة، قال السيد/ وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"، أن المشاركة في المعرض هي فرصة هامة لعرض أعمال التطوير وخطة الشركة لخط المترو الثالث "الخط الأخضر 3" والقطار الكهربائي (LRT) والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة قائلا "هدفنا من خلال إدارة وتشغيل مشروعات كبرى مثل المترو والقطار الكهربائي (LRT) هو إحداث نقطة تحول اساسية لمستخدمي وسائل النقل في مصر، وتقديم تجربة جديدة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام القائمة على سلامة الركاب وراحتهم. مضيفا ان الشراكة مع وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق(NAT) ستزيد من مساهمة الشركة في استراتيجية التحول الرقمي.

وتعزيزا على ذلك، تقدم شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"العديد من المميزات من خلال إدارتها لخط المترو الثالث "الخط الأخضر 3" بناءً على خبرتها الواسعة في جميع أنحاء العالم كشركة رائدة في مجال النقل والتى تعمل على تقديم حلول وخدمات نقل عام آمنة وعالية الأداء لخدمة الركاب في المقام الأول، وتقدم الشركة حلول الكترونية مختلفة، مثل استمارة الاشتراكات الخاصة بالركاب عبر الموقع الالكتروني، و إتاحة قنوات التواصل المختلفة وعلى رأسها تطبيق "Mobility Cairo" على الهاتف المحمول، واطلاق الموقع الإلكترونى، وخدمة الخط الساخن، وخدمة الواتس آب، وايضا التواصل المستمر من خلال مواقع التواصل الإجتماعى. ذلك بالإضافة إلى تطويرها للوحات الارشادية داخل المحطات بلغتين العربية والإنجليزية، والمشروع الثقافي الذي تتبناه الشركة لتطبيقه داخل العديد من محطات الخط الأخضر والذي يهدف الى تعزيز حضارة وثقافة مصر بطريقة متميزة لتحسين تجربة الركاب داخل المحطات.

الجدير بالذكر أن شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو (RDMC) هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "اّر.ايه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة فى تشغيل وصيانة أنظمة النقل فى جميع أنحاء العالم، بدأت "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ "الخط الأخضر 3" لمدة 15 عاماً، بالإضافة الى القطار الكهربائي (LRT) السلام – العاصمة الإدارية – العاشرلمدة 20 عاماً. تهدف "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" تقديم خدماتها لسكان القاهرة بنفس المعايير العالمية لشركة اّر.ايه.تى.بى" ديف الفرنسية التي يتم تطبيقها فى شبكات النقل بعدد من المدن الكبيرة حول العالم من حيث الالتزام بالمواعيد، وخدمة العملاء، وخبراتها القوية في صيانة الأصول.